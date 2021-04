SINNER Hurkacz Live Streaming Gratis info ROJADIRECTA: dove vedere la Finale di Tennis ATP Miami 2021

Dove vedere Sinner Hurkacz Live Streaming Gratis: Diretta Tennis Finale Miami senza Rojadirecta. Scendono in campo domenica 4 aprile 2021 (giorno di Pasqua) alle ore 19:00 italiane Jannik Sinner e Hubert Hurkacz per giocare la finale del Miami Open.

Jannik Sinner (19 anni e 7 mesi) ha conquistato l’accesso alla prima finale di un torneo Masters1000 in carriera. Il 19enne ha superato in semifinale a Miami lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4, dando spettacolo in particolare nei momenti chiave della partita, quando è riuscito come di consueto ad accrescere esponenzialmente il livello del proprio gioco.

Tutti si aspettavano che l’azzurro avrebbe incontrato nell’atto conclusivo il russo Andrey Rublev, invece il n.8 del mondo russo è stato sconfitto per 6-3, 6-4 dal sempre più sorprendente Hubert Hurkacz. Anche per il polacco si tratta della prima finale in carriera in un Masters1000.

Dove vedere Sinner Hurkacz Live Streaming Gratis e diretta tv senza Rojadirecta



La finale del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz scatterà domenica 4 aprile alle ore 19:00 italiane e sarà trasmessa in tv su Sky Sport Arena (canale 204). Live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con NowTV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è considerato illegale in Italia.