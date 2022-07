Sinner-Djokovic Streaming Gratis TV, dove vedere Online Quarto di Finale Wimbledon 2022

Dove vedere Sinner Djokovic Streaming Gratis: Diretta Live Tennis senza Rojadirecta.

Forse pochi si aspettavano questo livello di Jannik Sinner sull’erba, essendo di gran lunga superiore a Carlitos Alcaraz (battuto agli ottavi di finale) per gran parte della partita, superandolo nei primi set e remando nei due successivi quando il “murciano” ha aumentato di un’altra marcia. L’azzurro ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon per la prima volta, dopo aver perso al primo turno l’anno scorso alla sua prima apparizione. Già ai quarti di finale di Wimbledon, è tempo che affronti il ​​grande favorito Novak Djokovic.

Così Sinner sul match contro il sei volte campione del torneo e il n°1 del seeding Novak Djokovic:

“Sarà una partita difficile, senza dubbio. Sta giocando molto solido. Cercherò di fare del mio meglio. È il minimo che posso fare. Mi godrò ogni momento in pista, come ho fatto oggi. È stato un momento molto speciale al Central. Vedere gli spalti divertirsi e cantare è stato qualcosa di incredibile. Spero che nel prossimo round sarà lo stesso. Cercherò di recuperare bene e di essere preparato per la battaglia”.

La partita Sinner-Djokovic si giocherà con inizio alle ore 14:30 italiane in diretta tv in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

Sinner Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).