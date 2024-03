DIRETTA TENNIS – Jannik Sinner si prepara al torneo di Indian Wells (primo masters della stagione 2024, , da imbattuto nel 2024 e con la chance di diventare numero 2 al mondo) dove all’esordio incontrerà Thanasi Kokkinakis, con l’obiettivo di migliorarsi costantemente e dare il massimo in ogni sua performance. Nonostante i successi, il giocatore italiano è concentrato sul lavoro e ritorna subito alla routine dopo le vittorie, convinto di avere ancora molto da imparare. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Il mio obiettivo resta diventare un giocatore migliore settimana dopo settimana. Indipendentemente dai risultati, lavoriamo per questo e spero di dare il 100% in ogni aspetto. Uso pochissimo i social, in Italia non ci sono mai, ma sento comunque l’affetto dei tifosi. Ma la cosa più importante rimane il lavoro: io sono ossessionato dal lavoro, se non lavoro sto male […] Devi ricominciare tutto da capo: ti svegli e ricominci a lavorare. Forse ho un punto di vista un po’ diverso su come festeggiare certe cose. Naturalmente ci siamo divertiti per un giorno, poi siamo tornati a casa. Sono convinto di avere ancora tanto da imparare e questa è la parte più divertente”.