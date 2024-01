Sinner trionfo all’Australian Open: è nella Storia del Tennis!

Straordinaria performance di Jannik Sinner, che conquista la vittoria in rimonta nella finale contro Daniil Medvedev e si aggiudica gli Australian Open. Nonostante fosse in svantaggio di due set a zero, il tennista altoatesino è riuscito a ribaltare l’esito della partita e a portare a casa una storica vittoria, con il punteggio finale di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3, dopo una battaglia durata quasi quattro ore. Questo trionfo rappresenta il primo successo di un tennista italiano agli Australian Open e il primo Slam vinto nella carriera di Sinner, che entra così nella storia del tennis italiano.

Jannik Sinner, visibilmente emozionato, si è prostrato a terra subito dopo il punto decisivo, sul trofeo degli Australian Open: l’ultima volta che un tennista italiano ha vinto uno Slam era stato Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976. Medvedev, che ha già vinto un titolo Slam nel 2021 a New York (infrangendo il sogno del Grande Slam di Djokovic) ha perso la sua terza finale agli Australian Open (contro Nole nel 2021, contro Nadal nel 2022 e oggi contro Sinner).

Per il tennista nato a San Candido, che in passato si è anche dedicato allo sci, questa era la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Oltre a lui, solo Nicola Pietrangeli (con due finali vinte e due perse, sempre in Francia) e Adriano Panatta (con una finale) erano riusciti a raggiungere una finale Slam. Anche Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021, e Giorgio De Stefani, sconfitto in finale al Roland Garros nel 1932, sono arrivati vicini al traguardo. In altre edizioni dei tornei del Grande Slam, Sinner era arrivato fino alle semifinali solo una volta, l’anno scorso a Londra.

Nella classifica ATP di domani, Sinner si manterrà stabile al quarto posto, diventando il miglior tennista italiano di sempre insieme ad Adriano Panatta, ma si avvicinerà molto alla top 3 mondiale, occupata da Djokovic, Carlos Alcaraz e Medvedev, che manterrà il terzo posto. Oggi la vetta del ranking internazionale non è più un sogno proibito per il tennis italiano.

Cos’è successo nell’ultimo set tra Sinner e Medvedev

La battaglia è durata tutta la partita: nel quinto set entrambi i giocatori mantengono il servizio senza concedere palle break. Jannik conduce per 2-1. Medvedev difende il suo turno di battuta nel quarto game e pareggia il punteggio, portandosi sul 2-2. Sinner fa lo stesso nel quinto gioco e si cambia campo con l’italiano in vantaggio per 3-2. Nel sesto game, l’altoatesino riesce a ottenere il break e si porta in vantaggio per 4-2. Nessuna sorpresa nei due game successivi, con Sinner che vince il torneo sul punteggio di 5-3. L’azzurro non sbaglia, chiude anche il quinto set 6-3 e trionfa agli Australian Open.