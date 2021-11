SINNER MEDVEDEV Streaming Gratis ROJADIRECTA TV: dove vedere Tennis ATP Finals 2021

Dove vedere Sinner Medvedev Streaming Gratis Diretta Live Tennis senza Rojadirecta. Oggi 18 novembre il giovane talento italiano Jannik Sinner affronterà il campione in carica Daniil Medvedev (numero 2 al mondo) nel match che chiude il Girone Rosso delle ATP Finals di Torino. Il Pala Alpitour è pronto a spingere l’azzurro anche se non parteciperà ad una storica semifinale in quanto nella prima partita (quella giocata alle 14) Sascha Zverev ha battutto Hubert Hurkacz con il punteggio 6-2 6-4.

Jannik ha già comunque centrato un obiettivo, quello di chiudere l’anno in Top-10. Sinner è il 15esimo più giovane alle ATP Finals. Meglio di lui solo Krickstein e Chang 17 anni, Borg, Wilander, Becker e Agassi 18 anni, McEnroe, Arias, Edberg, Sampras, Andrei Medvedev e Hewitt 19 anni, Del Potro, Connors. Sono due i precedenti, entrambi giocati sul cemento indoor di Marsiglia nel 2020 e 2021: ha sempre vinto Medvedev.

Dove vedere Sinner Medvedev Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Sinner-Medvedev si giocherà oggi giovedì 18 novembre alle ore 21 italiane. Sinner-Medvedev in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (Telecronaca Pero-Bertolucci). Online gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Torino anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play.