SINNER DJOKOVIC Streaming Gratis Tennis TV: dove vedere Finale ATP Finals 2023

Dove vedere Sinner Djokovic Streaming Gratis Diretta Live Tennis. Oggi 19 novembre 2023 alle ore 18:00 italiane presso il Pala Alpitour di Torino, Novak Djokovic e Jannik Sinner si sfidano per il titolo di Maestro nella finale ATP Finals Masters 2023.

Jannik Sinner ha avuto un percorso impeccabile alle Atp Finals 2023 di Tennis di Torino, vincendo tutte le partite finora. Ora dovrà affrontare nuovamente Novak Djokovic, il numero 1 al mondo, per conquistare il trofeo. Djokovic cercherà di vendicarsi dopo la sua prima sconfitta contro Sinner il 14 novembre. Il match si terrà dopo la finale del doppio tra Rajeev Ram/Joe Salisbury e Marcell Granollers/Horacio Zeballos.

Dove vedere Sinner-Djokovic Streaming Gratis



Sinner-Djokovic si giocherà oggi domenica 19 novembre 2023 alle ore 18:00 italiane. Finale tutta da vedere in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Online gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Torino anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play.