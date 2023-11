Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino: Jannik Sinner in diretta streaming sulla RAI

DIRETTA TENNIS – Iniziano oggi domenica 12 novembre 2023 le ATP Finals a Torino: saranno previste quattro partite al giorno da domenica 12 a sabato 18. Oggi si svolgeranno due singolari e due doppi. Alle 14:30, Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas nel primo match del Gruppo Verde, una partita molto attesa. In serata, non prima delle 21, ci sarà la sfida tra Novak Djokovic e Holger Rune. Le partite saranno trasmesse su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Rai 2 trasmetterà in chiaro l’incontro di Jannik Sinner.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino è il seguente: alle 11:30 si svolgerà la partita Dodig/Krajicek-Gonzalez/Molteni, alle 14:30 ci sarà l’incontro tra Sinner e Tsitsipas, alle 18:30 si sfideranno Gonzalez/Roger-Vasselin e Granollers/Zeballos, infine alle 21 ci sarà la partita tra Djokovic e Rune.

La prima sfida delle Finals maschili vedrà Jannik Sinner affrontare Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas non è in buona forma e per questo motivo Hurkacz si sta preparando come suo sostituto. L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e in diretta streaming su Sky, ma non inizierà prima delle 14:40.

La partita tra Djokovic e Rune sarà trasmessa in streaming esclusivamente con Sky Go e NOW a partire dalle 21. Rune è un giovane promettente che spesso ha dato filo da torcere a Djokovic.

Iniziano anche le sfide di doppio con Dodig-Krajicek (numero 1) che affronteranno Gonzalez-Molteni, e Gonzalez/Roger-Vasselin che giocheranno contro Granollers e Zeballos.