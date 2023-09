Tennis: Italia alle Finals di Coppa Davis

DIRETTA TENNIS – L’Italia ha ottenuto la qualificazione per le Finali di Coppa Davis a Malaga, che si svolgeranno dal 21 al 26 novembre. La squadra italiana, guidata dal capitano Volandri, ha ottenuto il punto necessario per accedere alla fase finale a 8 in Spagna, grazie alla vittoria di Matteo Arnaldi in due set contro il svedese Leo Borg.

Gli azzurri sono quindi sicuri del secondo posto nel Girone A, superando il Cile. L’Italia si qualifica insieme al Canada, Repubblica Ceca, Serbia, Olanda, Finlandia, Australia e, tra Francia e Gran Bretagna, una delle due nazionali avrà l’opportunità di partecipare alle Finali di Coppa Davis.