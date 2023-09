Novak Djokovic vs Daniil Medvedev Streaming Tennis: come vedere la finale US Open 2023 di New York

Dove vedere Djokovic-Medvedev Streaming Gratis Diretta Live Tennis Finale US Open New York.

La finale maschile degli US Open è arrivata. Daniil Medvedev e Novak Djokovic si affronteranno per diventare campioni sul cemento di New York. Per il serbo è l’occasione per portare a record il suo 24esimo Grande Slam, il quarto che otterrebbe sul suolo americano. Dal canto suo, il russo proverà a realizzare il suo secondo major negli Stati Uniti dopo quello ottenuto nel 2021, proprio contro il tennista di Belgrado.

Djokovic-Medvedev Live Diretta TV, su che canali la Finale di New York



La finale di tennis Djokovic-Medvedev si giocherà oggi domenica 10 settembre 2023 con inizio alle ore 22:00 italiane in diretta tv sui canali digitali di Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) in esclusiva.

Dove vedere Djokovic-Medvedev Streaming Gratis Online



Djokovic-Medvedev streaming online gratis per gli abbonati su SuperTenniX.