Djokovic-Alcaraz Streaming Tennis Gratis TV, dove vedere Online la Finale di Wimbledon 2023

Dove vedere Djokovic-Alcaraz Streaming Gratis: Diretta Live Tennis Wimbledon.

La finale che tutti hanno sognato in queste ultime settimane: Djokovic-Alcaraz a Wimbledon. Il tennista serbo Novak Djokovic, numero due al mondo, giunge alla finalissima di Londra (per conquistare il suo ottavo titolo a Wimbledon) dopo aver liquidato Jannik Sinner in semifinale con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Il giocatore spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, ha eliminato il russo Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3.

Djokovic-Alcaraz Live Diretta TV, su che canali la Finale di Wimbledon



La finale di tennis Djokovic-Alcaraz si giocherà domenica 16 luglio 2023 con inizio alle ore 15:00 italiane in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo).

Dove vedere Djokovic-Alcaraz Streaming Gratis Online



Djokovic-Alcaraz streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).