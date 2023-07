Marketa Vondrousova ha vinto il torneo di Wimbledon 2023 contro Ons Jabeur

Marketa Vondrousova, una tennista mancina di 24 anni proveniente dalla Repubblica Ceca (Sokolov) e attualmente al 42º posto nella classifica WTA, ha vinto il torneo di Wimbledon battendo in finale la tennista tunisina Ons Jabeur con un punteggio di 6-4, 6-4. La vittoria di Vondrousova è stata una sorpresa, considerando che Jabeur era la favorita del pronostico e aveva già raggiunto la finale l’anno precedente. La finale maschile tra Alcaraz e Djokovic si terrà domani, domenica 16 luglio, alle ore 15:00.

La Vondrousova, che ha anche considerato di non giocare il tour sull’erba, è diventata oggi la 59esima campionessa del “Grande Slam” e quella che ne ha realizzati 24 nel grande su erba. “Spero che anche Jabeur vinca qui perché se lo merita“, ha raccontato ai microfoni dopo la vittoria.

Nel suo box spiccava la presenza di un mito come Jan Kodes. La tennista che ha superato tre infortuni, sin dalla sua prima finale di un “major” al Roland Garros 2019, è nota nel suo paese per i tatuaggi sulle braccia che ricordano i disegni che i bambini fanno per i loro genitori nella loro fase nella scuola materna. Vondrousova ha pianto di gioia e Jabeur di dolore per una nuova occasione perduta.