Berrettini-Djokovic Streaming Gratis info Rojadirecta TV, dove vedere Online Finale Tennis Wimbledon 2021

Dove vedere Berrettini Djokovic Streaming Gratis: Diretta Live Tennis senza Rojadirecta.

Quella di oggi domenica 11 luglio 2021 sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di Wimbledon che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic, e per questa occasione straordinaria Sky Sport ha scelto di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta della finale anche in chiaro su TV8, per tifare tutti insieme l’azzurro.

E’ Novak Djokovic l’ostacolo che domenica si troverà di fronte Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Il serbo, numero uno del mondo e del tabellone del torneo, ha battuto in tre tiratissimi set (7-6, 7-5, 7-5) il canadese Shapovalov. Djokovic giocherà domenica contro il tennista italiano la sua trentesima finale in un torneo del grande slam e andrà a caccia del suo ventesimo titolo nei quattro tornei più importanti, nonché il sesto a Wimbledon.

Dove vedere Berrettini Djokovic Live Streaming Gratis e diretta tv senza Rojadirecta



La partita Berrettini-Djokovic si giocherà con inizio alle ore 15:00 italiane in diretta tv in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Il match sarà introdotto da uno studio di approfondimento (dalle 14:30) e poi seguito dalle immagini della premiazione, con Eleonora Cottarelli e il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra.

Berrettini Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).