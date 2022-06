Tennis: Berrettini positivo al Covid si ritira dal Torneo di Wimbledon

Aggiornamento Streaming Tennis – Matteo Berrettini, positivo al Covid, è costretto a lasciare il torneo di di Tennis di Wimbledon a Londra. Cancellato, dunque, l’esordio del romano (che avrebbe dovuto essere trasmesso in diretta streaming su Sky Sport Tennis) che avrebbe dovuto affrontare il cileno Cristian Garin. Berrettini, numero 8 del seeding e finalista lo scorso anno, era reduce da due tornei vinti sull’erba e non faceva mistero di puntare in alto al torneo londinese. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test Covid”, così il tennista romano con un post sul suo profilo Instagram.

E’ iniziato ieri il terzo Slam dell’anno, senza dubbio il più affascinante e atteso, sull’erba dell’All England Club a Londra. A Wimbledon si riparte dalla finale di 12 mesi fa, quando Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere l’ultimo atto del Championships, fece soffrire il n°1 del mondo Novak Djokovic. Si gioca senza l’assegnazione del punti da parte dell’ATP a causa del divieto di partecipazione imposto dagli organizzatori agli atleti russi e bielorussi, a causa della guerra in Ucraina. Berrettini alle 14 di oggi farà il suo esordio e incontrerà il cileno Cristian Garin.

Le teste di serie a Wimbledon

Sono Novak Djokovic e Iga Swiatek le due teste di serie n°1 del tabellone maschile e femminile. Sono ben cinque gli azzurri testa di serie: Berrettini 8, Sinner 10, Sonego 28 tra gli uomini, Giorgi 21 e Trevisan 22 tra le donne.

Gli italiani in tabellone

In attesa della fine delle qualificazioni, sono cinque i rappresentanti nel tabellone maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e, ovviamente, Matteo Berrettini. Stesso numero per le donne nel tabellone femminile: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto

La partita di tennis Berrettini-Garin si giocherà sul “Campo 1” con inizio alle ore 14:00 italiane in diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

Berrettini Garin streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).