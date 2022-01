Tennis: Sinner ai quarti a Melbourne con Berrettini, dove vedere Australian Open in Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV

DIRETTA TENNIS – Dopo il numero 7 della classifica ATP Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner approda nei quarti degli Australian Open a Melbourne. Non accadeva dal 1973 di avere due azzurri ai quarti di un torneo Slam. Il 20enne altoatesino, numero 10 del ranking e 11 del seeding, liquida in tre set, in poco più di due ore e mezza di gioco, l’idolo locale Alex De Minaur, numero 42 del ranking e 32 del seeding.

Mercoledì 26 gennaio Sinner si giocherà l’ingresso in semifinale col vincente del match tra Fritz e Tsitsipas. Domani martedì 25 gennaio 2022, intanto, torna in campo Berrettini che sfiderà il francese Monfils per un posto in semifinale. Il match inizierà alle ore 10:15, ora italiana.

Cos’è l’Australian Open

L’Australian Open è il primo dei quattro tornei del Grande Slam che si svolge ogni anno a Melbourne nel mese di gennaio. Istituito nel 1905, inizialmente si disputava sull’erba, per poi passare alla superficie in cemento nel 1988.

Le ultime tre edizioni sono state vinte da Novak Djokovic che però quest’anno non vi parteciperà per la famosa questione del visto anti-Covid che le autorità australiane hanno negato per la sua entrata nel paese.

Come guardare l’Australian Open in diretta streaming

Su DAZN puoi vedere l’Australian Open in streaming live e on demand sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, basta avere un dispositivo connesso a internet. Eurosport 2 è raggiungbile anche con sul Canale 211 della piattaforma Sky. e quindi online con gli applicativi SkyGo (gratis per gliabbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

Quanto costa vedere l’Australian Open su DAZN

L’abbonamento a DAZN è al prezzo di 29,99 euro al mese. Con questo tipo di abbonamento sarà possibile guardare ogni contenuto DAZN – compresi documentari, serie e i nostri DAZN Originals – con la possibilità di registrare un totale di sei dispositivi.

Australian Open Tennis Streaming alternativa Rojadirecta?

Tutti gli incontri di tennis dell’Australian Open 2022 non saranno disponibili in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.