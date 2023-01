Sinner-Tsitsipas Streaming Tennis Gratis Rojadirecta TV, dove vedere Online Quarto di Finale Australian Open 2023

DIRETTA TENNIS – Il settimo giorno di gare dell’Happy Slam apre il programma degli ottavi con l’attesissima sfida tra il nostro Jannik Sinner e la testa di serie n° 3 del tabellone, Stefanos Tsitsipas. Chi vincerà oggi domenica 22 gennaio 2023? Diretta streaming a partire dalle ore 9 AM italiane.

Cos’è l’Australian Open

L’Australian Open è il primo dei quattro tornei del Grande Slam che si svolge ogni anno a Melbourne nel mese di gennaio. Istituito nel 1905, inizialmente si disputava sull’erba, per poi passare alla superficie in cemento nel 1988.

Come guardare l’Australian Open in diretta streaming

Su DAZN puoi vedere Sinner-Tsitsipas Streaming Tennis Gratis e l’Australian Open in streaming live e on demand sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, basta avere un dispositivo connesso a internet. Eurosport 2 è raggiungbile anche con sul Canale 211 della piattaforma Sky. e quindi online con gli applicativi SkyGo (gratis per gliabbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

Australian Open Tennis Streaming alternativa Rojadirecta?

Tutti gli incontri di tennis dell’Australian Open 2023 saranno disponibili solamente sui canali aventi diritto. In alternativa a Rojadirecta (considerato illegale in Italia, per questo è oscurata) ci sono solamente le reti ufficiali e autorizzate. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja TV, Roja Club o RojadirectaTV.