Sinner-Djokovic Streaming Gratis TV, dove vedere Online Semifinale di Finale Wimbledon 2023

Dove vedere Sinner Djokovic Streaming Gratis: Diretta Live Tennis Wimbledon.

Jannik Sinner (8°) giocherà alle 14:30 di oggi venerdì 14 luglio 2023, la sua prima semifinale Slam della carriera, la terza a Wimbledon come rappresentante italiano (Panatta e Berrettini sono gli altri due). Dall’altro lato del campo, Novak Djokovic (2°) il quale sta cercando la finale che potrebbe dargli il suo ottavo titolo a Londra in un torneo del Grande Slam. Chi vince giocherà la finale contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale, che si giocherà a seguire, e cioè Alcaraz vs Medvedev (il numero uno contro il numero 3 al mondo).

C’è da ricordare che quest’anno Wimbledon ha avuto un incremento del montepremi complessivo di quest’anno, cosa che rende quello che si sta disputando all’All England Club il secondo slam più ricco di sempre dopo lo US Open 2022, con una crescita dell’11,2% rispetto allo scorso anno (e del 17,1% rispetto all’ultima edizione prima della pandemia).

Forse pochi si aspettavano questo livello di Jannik Sinner sull’erba, essendo di gran lunga superiore a Carlitos Alcaraz (battuto agli ottavi di finale) per gran parte della partita, superandolo nei primi set e remando nei due successivi quando il “murciano” ha aumentato di un’altra marcia. L’azzurro ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon per la prima volta, dopo aver perso al primo turno l’anno scorso alla sua prima apparizione. Già ai quarti di finale di Wimbledon, è tempo che affronti il ​​grande favorito Novak Djokovic.

Sinner e Novak Djokovic hanno già dei precedenti entrambi a favore del serbo. Netto il successo a Montecarlo 2021 6-4 6-2. Molto più combattuto il quarto di finale a Wimbledon dell’anno scorso: 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 dopo tre ore e 35 minuti.

Sinner Djokovic Live Diretta TV, su che canali?



La partita Sinner-Djokovic si giocherà con inizio alle ore 14:30 italiane odierne in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo).

Dove vedere Sinner Djokovic Streaming Gratis Online



Sinner Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).