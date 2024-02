Documentario Roger Federer: gli ultimi 12 giorni di carriera

DOCUMENTARIO ROGER FEDERER – Amazon Prime Video ha annunciato un documentario che racconta gli ultimi 12 giorni della carriera tennistica di Roger Federer: sarà disponibile in esclusiva in oltre 240 Paesi. Diretto da Asif Kapadia e co-diretto da Joe Sabia, il film segue in modo intimo i momenti finali della carriera di Federer, mostrandolo in una luce vulnerabile e sincera. Con interviste ai rivali e amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, il documentario offre un accesso unico alla relazione tra queste stelle del tennis. Federer ha dichiarato che l’idea iniziale era di registrare momenti privati, ma il progetto si è trasformato in un profondo viaggio personale. Il film sarà prodotto da Lafcadia Productions e diretto da Kapadia e Sabia.

