Medvedev-Sinner Streaming TV, dove vedere la semifinale dei Miami Open di Tennis

SEMIFINALE TENNIS MIAMI OPEN – Jannik Sinner ha raggiunto la sua terza semifinale in quattro partecipazioni al Masters 1000 di Miami. Venerdì 29 marzo affronterà Daniil Medvedev, in un remake della finale dello scorso anno (vinta dal russo) e della finale degli Australian Open 2024 (vinta da Sinner). Il match si giocherà alle ore 20:00 italiane (le 15:00 a Miami) sul campo centrale dello Stadium. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner ha battuto il ceco Machac nei quarti di finale

Il suo percorso nel torneo è stato positivo, con un solo set perso contro Griekspoor al terzo turno. Medvedev ha vinto tutti e quattro i suoi match senza perdere un set. Ha battuto Fucsovics, Norrie, Bublik e Jarry.

Sinner si sente in forma e fiducioso per la semifinale. Ha detto: “Mi sento più in forma rispetto a un anno fa, posso competere ore e ore”. La sfida contro Medvedev sarà un test importante per Sinner. Se dovesse vincere, raggiungerebbe la sua seconda finale Masters 1000 in carriera.

Jannik Sinner ha trascorso la vigilia della sfida con Daniil Medvedev con grande attenzione ai dettagli. L’azzurro ha svolto un allenamento molto intenso, intervallato da numerosi time out durante i quali ha definito la tattica da utilizzare contro il russo.

Le condizioni climatiche non sono ideali, con vento e caldo, ma Sinner si è detto pronto mentalmente e fisicamente per questa sfida stellare. Il 22enne di Sesto Pusteria sa che Medvedev è un avversario ostico, ma è fiducioso nelle sue capacità.

Medvedev-Sinner Streaming Tennis Gratis dove vederla

L’incontro Medvedev-Sinner è in programma per oggi, venerdì 29 marzo, non prima delle ore 20 italiane. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW, gratis per gli abbonati a SkyGo.

Sarà l’11° confronto tra i due: il bilancio sorride al russo che, tuttavia, non batte Jannik dalla finale di Miami 2023

Medvedev-Sinner, tutti i precedenti

2020 – Marsiglia (2° turno): Medvedev vs Sinner 1-6, 6-1, 6-2

2021 – Marsiglia (quarti): Medvedev vs Sinner 6-2, 6-4

2021 – ATP Finals (round robin): Medvedev vs Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8)

2022 – Vienna (quarti): Medvedev vs Sinner 6-4, 6-2

2023 – Rotterdam (finale): Medvedev vs Sinner 5-7, 6-2, 6-2

2023 – Miami (finale): Medvedev vs Sinner 7-5, 6-3

2023 – Pechino (finale): Sinner vs Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

2023 – Vienna (finale): Sinner vs Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

2023 – ATP Finals (semifinale): Sinner vs Medvedev 6-3, 6-7, 6-1

2024 – Australian Open (finale): Sinner vs Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

Sinner in crescita, Medvedev domina: il riassunto del loro percorso a Miami

