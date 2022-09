US Open 2022 Tennis Rojadirecta: dove guardarlo in tv e live streaming

DIRETTA TENNIS – Il torneo Slam di tennis internazionale US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. In live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un’offerta unica nel suo genere.

Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale US Open a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Il Tennis Rojadirecta è illegale: lo ricordiamo a tutti gli appassionati di questo favoloso sport. Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest’anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un “dietro le quinte” vero e proprio da New York.