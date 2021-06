BERRETTINI DJOKOVIC Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vedere Online il Quarto di Finale Tennis Roland Garros 2021

Dove vedere Berrettini Djokovic Streaming Gratis: Diretta Live Tennis senza Rojadirecta. Con le eliminazioni di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, Matteo Berrettini [#9 al mondo] è rimasto l’unico italiano in gara nei quarti di finale del Roland Garros. Sulla sua strada ancora Novak Djokovic, che ha eliminato Musetti agli ottavi. Partita ovviamente proibitiva per l’azzurro contro il numero uno al mondo e che, proprio contro Musetti, ha dimostrato di poter ribaltare una partita che sembrava persa. Di seguito dove vedere Berrettini Djokovic Streaming Gratis e Diretta tv.

Novak Djokovic dopo la battaglia applaude Lorenzo Musetti e aspettando Matteo Berrettini dice: “In forma e potente, il romano non si può sottovalutare. Sono sicuro che sarà anche questa una bella partita. Matteo ha un ottimo servizio e un ottimo diritto, due grandi armi, ed è in forma.

Dove vedere Berrettini Djokovic Live Streaming Gratis e diretta tv senza Rojadirecta



Ha chiuso la scorsa stagione alla grande e ha iniziato molto bene anche questa, battendo Dominic Thiem in Australia, giocando molto bene l’Atp Cup e arrivando in finale con l’Italia. Ha una grande potenza di fuoco e un buon drop, e poi è molto aggressivo. Con il suo ottimo servizio riesce a ottenere molte palle facili in mezzo al campo che può sfruttare col dritto e sa pure andare a rete”.

La partita Berrettini-Djokovic si giocherà oggi mercoledì 9 giugno come quarto match in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, ma comunque non prima delle ore 20:00 italiane. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it).