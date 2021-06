SINNER NADAL Streaming Gratis info ROJADIRECTA: dove vedere Tennis Roland Garros 2021

Dove vedere Sinner Nadal Streaming Gratis: Diretta Live Tennis senza Rojadirecta. Oggi lunedì 7 giugno il giovane talento italiano Jannik Sinner affronterà Rafael Nadal agli ottavi di finale del Roland Garros 2021, secondo Slam di questa intensa stagione di tennis. Il tennista italiano si è guadagnato la possibilità di affrontare il padrone indiscusso della terra rossa di Parigi, nella rivincita di quanto accaduto un mese fa agli Internazionali d’Italia e lo scorso anno proprio ai quarti di finale della kermesse nella capitale francese.

Dove vedere Sinner Nadal Live Streaming Gratis e diretta tv senza Rojadirecta



Sinner-Nadal si giocherà oggi lunedì 7 giugno come terzo match sul campo centrale di Parigi, dopo Jabeur-Gauff e Musetti-Djokovic e in ogni caso non prima delle 16 del pomeriggio. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta tv sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it)