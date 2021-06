Tennis Roland Garros 2021: MUSETTI DJOKOVIC Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla Online

Dove vedere Musetti Djokovic Streaming Gratis: Diretta Live Tennis senza Rojadirecta. Primo slam in carriera e prima volta agli ottavi di finale, il 19enne di Carrara sfida il super campione serbo. Lunedì eccezionale per l’Italtennis: Sinner-Nadal e Musetti-Djokovic, ossia la ‘giovane’ Italia contro i tennisti che hanno dominato in senso assoluto gli ultimi quattro lustri di questo sport (che di anni, in tre, ne fanno 108!). Il 19enne di Carrara, n.76 Atp, esordiente nel tabellone principale di un Major, sfiderà per la prima volta in carriera il numero 1 del mondo, alla 17esima presenza consecutiva in questo torneo dove ha trionfato nel 2016 (ma è stato anche finalista nel 2012, 2014, 2015 e 2020).

Dove vedere Musetti Djokovic Live Streaming Gratis e diretta tv senza Rojadirecta



La partita Musetti-Djokovic si giocherà oggi lunedì 7 giugno come secondo match del campo Philippe Chatrier e inizierà dopo il match delle 12 tra Jabeur e Gauff. Verosimilmente l’orario di inizio dovrebbe essere dopo le 13:30. Dopo di loro si giocherà Sinner-Nadal. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta tv sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it)