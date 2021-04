Fognini Krajinovic Streaming Gratis Oggi: dove vedere Live Tennis Montecarlo 2021

Dove vedere Fognini Krajinovic Live Streaming Gratis: Diretta Tennis Montecarlo senza Rojadirecta. Scendono sul campo “Court des Princes” oggi giovedì 15 aprile 2021 Fabio Fognini e Filip Krajinovic, 37 del ranking: il 29enne di Belgrado è in vantaggio per 2-0 nel bilancio dei precedenti. Si giocano gli ottavi di finale dell’Atp Montecarlo 2021.

Fabio Fognini giocherà oggi sul Campo dei Principi: il campione in carica, numero 18 ATP e testa di serie numero 15 del torneo, ha battuto ai 16esimi l’australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking, con un doppio 6-3 in poco più di

un’ora e 20′ di gioco, evidenziando la sua superiorità tecnica e la varietà dei colpi troppo evidenti.

Il match di tennis da Montecarlo tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic scatterà oggi giovedì 15 aprile 2021 e sarà trasmesso in tv su Sky Sport Arena (canale 204). Live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è considerato illegale in Italia.