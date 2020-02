Serie B: Salernitana-Trapani Streaming Gratis Link, dove vederla: Rojadirecta DAZN o Sky’

Salernitana Trapani Streaming Gratis chiude, col posticipo del lunedì sera, il programma della 23esima giornata di Serie B. I campani occupano la settima posizione e hanno 33 punti in classifica. Sono autori fin qui di un torneo a corrente alternata e domenica scorsa hanno colto un ottimo pareggio a Benevento. Siciliani in condizioni ben peggiori (penultimi con 19 punti) e bisognosi di punti per togliersi dalla zona retrocessione. Fischio d’inizio allo stadio Artechi di Salerno alle ore 21:00 italiane. Arbitro: A. Di Martino.

Salernitana Trapani Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Salernitana Trapani viene trasmessa in diretta tv con con il servizio a pagamento di streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Partita Salernitana Trapani live streaming link disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Salernitana Trapani non viene trasmessa in chiaro.