ROJADIRECTA NAPOLI-AZ Celtic-MILAN Young Boys-ROMA, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 22 ottobre 2020. Occhi puntati su Napoli-AZ, Celtic-Milan, Young Boys-Roma, le partite delle tre italiane impegnate in Europa League.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Napoli-AZ Alkmaar (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Napoli e AZ Alkmaar. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sette partite contro avversarie olandesi in competizioni europee (due pareggi e quattro sconfitte), battendo il Feyenoord 3-1 nella fase a gironi della Champions League 2017-18.

Diretta Napoli AZ su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

18:55 Diretta Young Boys-Roma (Europa League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Questo sarà il primo incontro tra BSC Young Boys e AS Roma. Lo Young Boys ha vinto quattro delle sei partite contro squadre italiane, oltre a tutte e tre le partite giocate in Svizzera. L’ultima delle quali è stata una vittoria per 2-1 sulla Juventus nella Champions League 2018-19.

Diretta Young Boys Roma su Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

18:55 Rapid Vienna-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Celtic-Milan (Europa League) – TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:55 Bayer Leverkusen-Nizza (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Celtic e Milan si sono incontrati in 10 precedenti occasioni Europee, tutti in Coppa dei Campioni / Champions League. Il Celtic ha vinto solo uno di quegli incontri: 2-1 nell’ottobre 2007. Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre partite contro il Celtic, con un punteggio complessivo 6-0.

Diretta Celtic Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8.

21:00 Tottenham-Lask (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Leicester-Zorya (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Sparta Praga-Lilla (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Venerdì 23 Ottobre

02:30 Boca Juniors-Caracas (Copa Libertadores) – Dazn.

02:30 Universidad Catolica-Internacional (Copa Libertadores) – Dazn.

02:30 Gremio-America Cali (Copa Libertadores) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.