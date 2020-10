NAPOLI AZ Alkmaar Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, come vederla Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Diretta Napoli AZ Alkmaar Streaming senza Rojadirecta. Alle 18:55 di oggi giovedì 22 ottobre 2020 il Napoli di Gennaro Gattuso fa il suo debutto in Europa League sfidando in casa per il Gruppo F l’AZ Alkmaar. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

I partenopei non hanno mai affrontato l’AZ nelle Coppe europee. I campani hanno tuttavia un bilancio negativo in epoca recente contro le formazioni olandesi, avendo collezionato una sola vittoria nelle ultime 7 sfide contro squadre dei Paesi Bassi (2 pareggi e 4 sconfitte).

Napoli AZ Alkmaar sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Il Napoli ha vinto le ultime sette partite nella fase a gironi di Europa League e rimane imbattuto dalla sconfitta per 2-0 contro lo Swiss BSC Young Boys nell’ottobre 2014 (9PJ – 8V 1E da allora).

Napoli AZ Alkmaar sarà disponibile in streaming live su SkyGo

Le probabili formazioni di Napoli AZ Alkmaar:

è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Taabouni; Stengs. Allenatore Arne Slot.

Altre forme per vedere Napoli AZ Alkmaar non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.