⚽ ROJADIRECTA Rijeka-NAPOLI ROMA-Cluj MILAN-Lilla, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 5 novembre 2020. Occhi puntati su Rijeka-Napoli, Roma-Cluj e Milan-Lilla, le partite delle tre italiane impegnate in Europa League.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Rijeka-Napoli (Europa League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Rijeka e Napoli si incontreranno per la prima volta nella storia. Il Rijeka ha vinto l’ultima partita giocata contro una squadra italiana quando ha sconfitto il Milan nel dicembre 2017. Per la quarta stagione consecutiva in Europa League, il Rijeka non è riuscito a vincere nelle prime due partite della fase a gironi. Il Napoli vuole raggiungere la seconda vittoria consecutiva nelle principali competizioni europee per la prima volta da novembre 2015.

Diretta Rijeka Napoli su Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Diretta Roma-Cluj (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Roma e Cluj si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea. Le quattro precedenti partite sono state in Champions League tra il 2008 e il 2010. Le due partite giocate nella capitale sono finite sempre con il punteggio di 2-1. La prima con una vittoria rumena nel settembre 2008, e la seconda con una vittoria romana nel 2010. Il Cluj ha vinto tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee, lasciando la porta inviolata in ognuna di queste partite. La Roma ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe in Europa League (11v 4p). Il Cluj non sa cosa significhi perdere nelle ultime nove partite europee (5v 4p). L’ultima sconfitta è stata proprio all’Olimpico di Roma, ma contro la Lazio la scorsa stagione in Europa League (1-0).

Diretta Roma Cluj su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Ludogorets-Tottenham (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Milan-Lilla (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). In chiaro su TV8.

18:55 Benfica-Rangers (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Milan e Lille si incontreranno per la prima volta dalla Champions League 2006/07, quando il Lille tenne lo 0-0 in Francia dopo aver vinto 0-2 in Italia. Il Milan ha perso solo una volta nelle 15 partite casalinghe contro i francesi in qualsiasi competizione europea (10v 4p). Il Lille ha perso ciascuna delle ultime tre partite contro rivali italiane. L’ultima contro l’Inter a novembre 2011 in Champions League. Brahim Díaz ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di Europa League per il Milan. Potrebbe essere il primo giocatore a segnare in tre partite consecutive dai tempi di Zlatan Ibrahimovic nel 2011/12.

Diretta Milan Lilla su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

21:00 Arsenal-Molde (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Celtic-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Leicester-Braga (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.