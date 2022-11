JUVENTUS PSG Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky Live o Mediaset Infinity+?

Dove vedere Diretta Juventus-PSG Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 2 Novembre 2022, all’Allianz Stadium di Torino, La Juventus di Allegri riceve la visita del Paris SG di Galtier alla ricerca della qualificazione all’Europa League, mantenendo il terzo posto in cassifica del Gruppo H di UEFA Champions League. Chi vincerà il match? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-PSG streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-PSG Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Juve in emergenza: si ferma anche Kean per un’infiammazione della cicatrice del retto femorale. Emergenza per Allegri che potrebbe far giocare Miretti alle spalle di Milik. Tra i convocati si rivede Chiesa. Sono 21 i convocati da Galtier per la sfida con la Juventus. Assenti lo squalificato Neymar e gli infortunati Navas e Kimpembe.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Kean. Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Iling-Junior, McKennie, Paredes, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Danilo. Diffidati: Miretti.

Paris SG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Lionel Messi, Mbappé. Allenatore Christophe Galtier.

A disposizione in panchina: Sergio Rico, Letellier, Bernat, Mukiele, Bitshiabu, Renato Sanches, Danilo Pereira, Zaire-Emery, Sarabia, Ekitike. Indisponibili: Kimpembe, Navas. Squalificati: Neymar. Diffidati: Sergio Ramos.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti arbitrali: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: José Luis Munuera (Spagna). VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna). Assistente VAR: Pol van Boekel (Olanda).

Juventus-PSG in Diretta TV al posto di Roja directa TV



Juventus-PSG in diretta tv sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), oltre a Infinity+ di Mediaset. Sul Corriere dello Sport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-PSG Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Juventus-PSG streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now e Infinity + su pc, smartphone e tablet.

Juventus-PSG Streaming alternativa Roja Live?

La sfida Juventus-PSG non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o Roja directaTV.

Come arriva la Juventus a questa sfida

La Juventus aveva bisogno di una vittoria contro il Benfica in Portogallo la settimana scorsa per avere una qualche possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League (UCL) per la nona stagione consecutiva, ma ha perso quella partita per 4-3.

La ‘Vecchia Signora’ dovrà ora provare ad accontentarsi nella migliore delle ipotesi di un trasferimento alla Europa League e, per raggiungere questo obiettivo, dovrà nel peggiore dei casi eguagliare il risultato del Maccabi Haifa, che si trova anch’esso a tre punti in questo ultimo e decisivo scontro della fase a gironi.

Una vittoria qui contro il Paris Saint-Germain capolista del Gruppo H permetterebbe agli uomini di Massimiliano Allegri di evitare ogni tipo di calcolo, ma sarà più facile a dirsi che a farsi, dato che hanno vinto solo due delle quattro partite casalinghe di UCL contro avversarie francesi (2 pareggi) mentre sono attualmente nel bel mezzo di un’orrenda sequela di infortuni.

La squadra italiana farà sicuramente affidamento sulla prestazione casalinga recente, poiché una sequenza che vede tre vittorie consecutive allo Juventus Stadium per la prima volta da febbraio, tutte con un margine di 2 o più gol, potrebbe essere potenzialmente un’iniezione di fiducia.

Come arriva il PSG a questa sfida

Il PSG, attuale capolista della Ligue 1 francese, è una delle unici due club nei primi cinque campionati europei ad essere ancora imbattuto in tutte le competizioni (15 vittorie, 4 pareggi) nella stagione 2022/23, e non sta certo soffrendo la stessa pressione della Juventus, essendo già da tempo certo di passare agli ottavi (3 vittorie, 2 pareggi).

Tuttavia, non bisognerebbe aspettarsi un compiacimento da parte dei ‘Parisians’, che hanno vinto l’ultima partita della fase a gironi in tutte e quattro le loro ultime stagioni di UCL, segnando almeno quattro gol in ogni occasione!

Il quantitativo di gol segnati sono l’unica cosa che separa PSG e Benfica in cima al Gruppo H, ed il PSG farebbe bene a vincere questa partita per concludere il girone al primo posto, in particolare perché il Benfica dovrà andare in trasferta contro un Maccabi Haifa probabilmente ancora sconvolto dalla sconfitta per 7-2 nella trasferta a Parigi la settimana scorsa.

La storia però è a sfavore della squadra di Christophe Galtier, che ha perso contro la Juventus nei tre scontri diretti europei precedenti in trasferta, anche se l’ultima di quelle trasferte risale al 1997.