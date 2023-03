ROMA-JUVENTUS Streaming Gratis DAZN: Come Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Roma-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 marzo 2023, per la 25a giornata di Serie A, la Vecchia Signora allenata da Allegri (35 punti) fa visita allo Stadio Olimpico alla Roma del tecnico Mourinho (44 punti). Chi vincerà oggi nella sfida che all’andata è terminata 1-1 allo Stadium di Torino con goles di Dusan Vlahovic (2′) e Tammy Abraham (69′)? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Roma-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Roma-Juventus oggi significa assistere soprattutto alla sfida tra due campioni del mondo: gli argentini Paulo Dybala (ex pilastro della Juve per tanti anni) e Angel Di Maria, sempre più indeciso se lasciare i Bianconeri a fine stagione.

La Juventus è imbattuta in Serie A da 4 partite, ottenute dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Monza (0-2). Dopo aver battuto Salernitana (0-3), Fiorentina (1-0) e Spezia (0-2), ha vinto il Derby della Mole allo Stadium con il risultato di 4-2. Nell’ultima giornata di campionato, la Roma ha perso clamorosamente in casa della Cremonese (2-1) regalando la prima vittoria alla squadra locale in questa Serie A. Nelle ultime sei gare, la Roma ha vinto 3 volte, pareggiato 1 partita e perso in 2 occasioni. La Juventus, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Paulo Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore José Mourinho.

– A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Karsdorp, Wijnaldum, Bove, Tahirovic, Camara, Belotti, El Shaarawy, Volpato. Indisponibili: Darboe, Solbakken.

– Squalificati: nessuno.

– Diffidati: Cristante, Mancini.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

– A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Iling Jr., Barrenechea, Chiesa, Kean, Soulé. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Milik.

– Squalificati: nessuno.

– Diffidati: Alex Sandro, Kean, Rabiot.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carboni e Lo Cicero. Quarto Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Paganessi.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 85 successi bianconeri contro i giallorossi, tra cui tre nelle ultime quattro sfide tra le due formazioni.

Roma-Juventus in TV, dove la fanno vedere?



Roma-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nelle ultime sette gare di campionato tra Juventus e Roma, l’incontro si è sbloccato in media al 12° minuto di gioco, in cinque occasioni su sette con una rete dei bianconeri.

Roma-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Roma-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Perfetto equilibro nelle ultime 12 gare di Serie A tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico, con quattro successi a testa e quattro pareggi; tuttavia, i bianconeri hanno vinto due delle tre più recenti (1N). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Juventus Streaming alternative?

La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre che hanno subito meno gol nel corso dei secondi tempi di questa Serie A, appena otto ciascuna; la Roma segue con nove reti incassate nelle seconde frazioni, uno dei quali proprio nell’ultimo match contro la Cremonese. La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Juventus streaming Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.