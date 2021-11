FIORENTINA-MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 20 novembre 2021, la Fiorentina di Italiano riceve allo stadio Franchi il Milan di Stefano Pioli nel match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Milan streaming gratis e diretta video tv. Si gioca dopo Lazio-Juventus delle ore 18:00.

Negli 81 confronti disputati in casa dei viola in Serie A, i rossoneri sono in leggero vantaggio con 31 vittorie, 26 sconfitte e 24 pareggi. La Fiorentina non batte il Milan al Franchi dal 23 agosto 2015, quando la squadra guidata da Paulo Sousa superò 2-0 quella di Mihajlovic, con reti di Marcos Alonso e Ilicic. Da allora sono arrivati 2 pareggi e altrettante vittorie del Diavolo.

Il Milan è a pari punti col Napoli in cima alla classifica ed ha la possibilità di scavalcarlo qui,anche se forse solo per meno di un giorno. Un pareggio per 1-1 contro l’Inter nel derby con l’Inter nell’ultima giornata ha visto i Rossoneri allungare la propria imbattibilità in SA a ben 17 partite, e di conseguenza hanno ottenuto 32 punti nelle prime 12 partite.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Venuti, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione in panchina: Rosati, Frison, Terzic, Amrabat, Duncan, Maleh, Distefano, Sottil, Gonzalez, Munteanu, Cerofolini. Allenatore Italiano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione in panchina: Mirante, Desplanches, Gabbia, Ballo-Touré, Florenzi, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Giroud, Messias, Pellegri. Allenatore Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Tolfo e Vono. Quarto uomo: Piccinini. Var: Massa. Avar: Ranghetti.

Fiorentina-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dušan Vlahović ha segnato una tripletta nell’ultima partita casalinga della Fiorentina (3-0), ma non ha ancora segnato contro il Milan nelle sue quattro presenze negli scontri diretti. Olivier Giroud è il capocannoniere del Milan (parimerito) con quattro gol, ma nessuno di essi è arrivato in una trasferta.

Fiorentina-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina) in questa Serie A.

Fiorentina-Milan alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.