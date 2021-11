LAZIO-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 20 novembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri, che con la Vecchia Signora ha vinto il suo primo scudetto due anni fa, allo stadio Olimpico di Roma: match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Lazio-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’ultima volta che la Juventus (18 punti) ha iniziato una giornata con meno punti della Lazio (21 punti) fu nel 2010/11, quando non riuscì a qualificarsi a nessuna competizione europea. L’ipotesi che una cosa del genere possa ripetersi resta possibile, poiché, nonostante una vittoria nervosa per 1-0 l’ultima volta, la Vecchia Signora si trova all’ottavo posto e con il suo peggior totale di punti (parimerito) in questa fase di una stagione nella massima serie dal 1994/95 in poi, anche se quella vittoria recente ha visto la memorabile vittoria n.200 in una partita ufficiale di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus!

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, S Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, A Anderson, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: Immobile, Marusic. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, L Pellegrini, Ramsey, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi, Dybala. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Becigli-Berti. Quarto uomo: Volpi. VAR: Maggioni. AVAR: Di Iorio.

Lazio-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini.

Allegri (Juve) “Lazio e Juve sono le squadre che negli ultimi 10 anni si sono divise i trofei e che ora stanno galleggiando ai margini del quarto posto. E’ la ripresa dopo la sosta e dobbiamo riabituarci a giocare. Ho visto solo i giocatori europei perché i sudamericani sono arrivati un po’ in ritardo. Sulla formazione non so nulla e dopo capirò chi verrà a Roma”.

Lazio-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Allegri (Juve): “Maurizio è un ottimo allenatore e qua ha vinto uno Scudetto. Se ne è andato dicendo la Juve è una squadra ‘inallenabile’? Dovete domandarlo lui, l’ha detto lui e non io. Per me le squadre sono tutte allenabili, dipende poi dai giocatori che hai. Poi rispetto a due anni fa la squadra è cambiata”.

Lazio-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.

