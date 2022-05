Salernitana-Venezia Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Salernitana-Venezia Streaming senza Rojadirecta. La Salernitana di Davide Nicola e il Venezia di Andrea Soncin si sfidano nel recupero della 20esima giornata di Serie A, scontro diretto per la salvezza. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di oggi giovedì 5 maggio 2022 2022. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Venezia streaming gratis e diretta tv.

La lanciatissima formazione campana è risalita al terzultimo posto, a -2 dal Cagliari, con 26 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 20 k.o., mentre i lagunari sono ultimi a quota 22, con un cammino di 5 successi, 7 pareggi e 22 sconfitte.

Gli ultimi tre scontri diretti fra le due squadre si sono tutti conclusi per 2-1 per i granata: lo stesso risultato esatto, domani, è offerto a 8,50 mentre quello in favore dei lagunari a 14,50. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti e così si affronteranno a viso aperto: un Ribaltone, a 7,00, non è da escludere. Federico Bonazzoli, con le sue dieci reti stagionali, è stato il leader dell’attacco della Salernitana: la marcatura numero 11 si gioca a 2,50. Ma è in queste partite che vengono fuori i campioni: così Franck Ribery potrebbe scegliere la gara con il Venezia per mettere a segno il suo primo gol con i campani, ipotesi in quota a 3,75. Mattia Aramu ha ritrovato il gol domenica scorsa, dopo quasi 5 mesi, ma non è servito a salvare il Venezia dall’ennesima sconfitta. Il numero 10 arancionero è in forma e proverà a ripetersi all’Arechi tanto che vederlo nel tabellino dei marcatori è dato a 4,50.

SALERNIANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Gagliolo; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. Allenatore Davide Nicola.

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. Allenatore Andrea Soncin.

Federico Bonazzoli, autore di 8 goal in questo campionato, è il bomber della Salernitana, dall’altra parte spiccano i 7 goal dell’attaccante francese Thomas Henry.

Salernitana-Venezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv di ultima generazione compatibili, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Salernitana-Venezia su sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

La Salernitana è reduce da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il Venezia, invece, ha collezionato 9 sconfitte nelle precedenti 9 gare giocate.

Salernitana-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Con un successo i campani scavalcherebbero il Cagliari al quartultimo posto, costringendo i sardi a conquistare i 3 punti nel successivo scontro diretto, mentre una vittoria veneta rilancerebbe le ambizioni della squadra di Soncin, diversamente tagliata fuori dai giochi.

La sfida tra Salernitana-Venezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

