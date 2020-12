MILAN PARMA Streaming Gratis, dove vederla: Diretta DAZN o SKY Live?

Dove vedere Milan Parma Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domencia 13 dicembre 2020 ovviamente a porte chiuse. Fischio d’inizio alle 20:45. In questa pagina tutte le informazioni su Milan Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Milan Parma Streaming, presentazione match

I rossoneri di Pioli si presentano a questa sfida occupando il primo posto della classifica dopo 10 giornate con 26 punti, mentre i Ducali di Liverani sono sedicesimi a quota 10 punti. Nella gara di San Siro Ibrahimovic sarà ancora assente ma l’undici di Pioli va a caccia del quarto successo consecutivo in campionato per tenere le rivali a debita distanza dal primo posto

Dove vedere Milan Parma Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Milan Parma viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita non viene trasmessa

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Kjaer.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Kucka, Laurini.

Alternative per vedere Milan Parma diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Milan Parma live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.