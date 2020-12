ROJADIRECTA Sorteggio Ottavi Champions League, Reggina-Venezia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi lunedì 14 dicembre 2020, dove spicca il posticipo Reggina-Venezia (Serie B), oltre ai sorteggi di Champions ed Europa League.

12:00 Diretta Sorteggio Ottavi Champions League – Sky Sport 24, Sky Sport Football e Eurosport.

Quali squadre sono arrivate agli ottavi? Le 16 squadre qualificate sono:

Bayern Monaco (Germania), Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Paris Saint-Germain (Francia), Real Madrid (Spagna), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna), Lazio (Italia), Lipsia (Germania), Borussia Moenchengladbach (Germania), Porto (Portogallo), Siviglia (Spagna).

Sei le nazioni rappresentate: Germania (4 squadre), Spagna (4), Italia (3), Inghilterra (3), Francia e Portogallo (1). Tra le italiane, la Juventus è testa di serie; Atalanta e Lazio saranno invece nella seconda urna.

Prime classificate nei gironi (teste di serie): Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid.

Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Lazio, Lipsia, Borussia Moenchengladbach, Porto, Siviglia.

Diretta Sorteggio Ottavi Champions League sui canali digitali di Sky Sport 24, Sky Sport Football e Eurosport. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

13:00 Diretta Sorteggio Sedicesimi Europa League – Sky Sport 24, Sky Sport Football e Eurosport.

Milan, Napoli e Roma scopriranno presto quali saranno le avversarie da superare per continuare il cammino europeo: è tutto pronto per il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli accoppiamenti verranno stabiliti nella giornata di lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 13, e il sorteggio si svolgerà a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 24 club che hanno superato la fase a gironi, più le 8 squadre provenienti dalla Champions League (le terze classificate dei rispettivi gironi).

Le tre squadre italiane, che hanno terminato la fase a gironi al primo posto, saranno teste di serie.

Diretta Sorteggio Sedicesimi Europa League sui canali digitali di Sky Sport 24, Sky Sport Football e Eurosport. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Padova-Triestina (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:00 Streaming Reggina-Venezia (Serie B) – Dazn, Dazn1 e Rai Sport.

Diretta Reggina Venezia con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Celta-Cadice (Liga) – Dazn.

Alternative a Rojadirecta per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono alternative. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.