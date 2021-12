REAL MADRID-INTER Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, SportMediaset o Prime Video?

Dove vedere Diretta Real Madrid-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA di oggi martedì 7 dicembre 2021, l’Inter di Inzaghi vola a Madrid a sfidare il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la 6a e ultima giornata di del Gruppo D di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Real Madrid-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Sia i Blancos di Carlo Ancelotti che i nerazzurri di Simone Inzaghi sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale. Agli spagnoli, che guidano la classifica con 2 punti di vantaggio sull’Inter, basta il pareggio per passare come prima mentre Handanovic e compagni sono obbligati a vincere per conquistare la vetta del girone. Entrambe sono reduci da successi convincenti nei rispettivi campionati: il Real si è imposto 2-0 sul campo della Real Sociedad, l’Inter ha strapazzato la Roma imponendosi 3-0 all’Olimpico.

Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti.

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Real Madrid-Inter in Diretta TV



Real Madrid-Inter in diretta tv sui canali digitali sdi Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity + disponibile per smart tv, con il servizio (incluso nell’offerta Tim Vision) attivabile al costo di 7,99 € al mese.

Il match del Santiago Bernabeu verrà raccontato, su Mediaset Infinity, da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sky non ha ancora annunciato le voci che racconteranno la sfida di Madrid.

Il successo più recente dell’Inter in casa di un’avversaria spagnola in Europa è l’1-5 di Valencia dell’ottobre 2004. Dopo quella partita sono arrivati un pareggio e 6 sconfitte in terra iberica.

Real Madrid-Inter Streaming Gratis

Real Madrid-Inter streaming gratis per gli abboanti attraverso il servizio streaming di Sky Go, fruibile tramite l’app disponibile per pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita su dispositivi anche grazie all’applicazione di Infinity +, raggiungibile anche da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale dal proprio browser.

L'alternativa è NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti proposti.

Real Madrid-Inter Streaming

