PARMA MILAN Streaming Gratis TV YouTube Facebook, dove vederla: SKY Live o DAZN? Orario e Canale Diretta TV

Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 10 aprile 2021, si gioca Parma Milan in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 30a giornata di Serie A di calcio italiano.

Parma Milan Streaming, presentazione match.

Con l’avvento di D’Aversa, il Parma ha avuto un’inversione di tendenza. I ducali sono reduci dal 2-2 contro il Benevento e hanno conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite, ma in troppe circostanze hanno buttato punti partendo da situazioni di vantaggio e riducendo così le loro possibilità di rimanere in Serie A. Momento delicato per il Milan, in calo dopo una prima parte di stagione condotta a tutta velocità. I rossoneri sono reduci dal sofferto 1-1 casalingo contro la Sampdoria e, nelle ultime giornate, hanno visto salire repentinamente il distacco dall’Inter capolista. L’obiettivo primario diventa quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

Parma Milan viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida d’andata è stata giocata il 13 dicembre 2020. Match poco adatto ai deboli di cuore, che si è concluso con il risultato di 2-2. Ducali avanti di due goal con Hernani e Kurtic. poi raggiunti dalla doppietta di Theo Hernandez.

Parma Milan in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Il Milan ha vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A: completano il parziale un 2-2 con il Genoa a dicembre 2020 e la sconfitta per 0-2 con lo Spezia a febbraio. Il Milan è la squadra che ha perso meno punti una volta sopra nel punteggio in questa Serie A (due), mentre solo il Torino (25) ne ha persi più del Parma da situazioni di vantaggio (21).

Parma Milan Formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brunetta, Cyprien, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Mihaila, Osorio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Zikrzee.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calabria, Maldini.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

La prossima sarà la 50esima presenza in tutte le competizioni con il Parma per Jasmin Kurtic, che ha trovato il gol in entrambe le sfide di Serie A disputate contro il Milan con la maglia gialloblu (dopo 13 incontri a secco contro i rossoneri in campionato).