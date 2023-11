INTER FROSINONE Streaming TV Gratis, dove vederla con Tablet e Cellulare: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Frosinone Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 12a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi domenica 12 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Hakan Çalhanoğlu ha segnato in tre delle sue ultime cinque partite, diventando il miglior marcatore turco nella storia della Serie A. Arijon Ibrahimović, invece, è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol e fare un assist nella stessa partita nei principali campionati europei. Entrambi i giocatori si preparano per la prossima partita. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Inter-Frosinone gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Frosinone Streaming: presentazione match e probabili formazioni



L’Inter ha continuato il suo buon momento dopo la pausa internazionale, vincendo tutte e cinque le sue partite ufficiali successive. La squadra è al primo posto in Serie A e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League con due giornate di anticipo. Tuttavia, nonostante questo inizio positivo, è ancora troppo presto per parlare di lotta per il titolo. L’Inter dovrà continuare a migliorare le sue prestazioni al San Siro, dove ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre partite di campionato.

Nel prossimo match contro il Frosinone, la squadra spera di invertire questa tendenza negativa, avendo vinto gli ultimi quattro scontri diretti segnando 11 gol e subendone solo uno. Il Frosinone, nonostante alcune sconfitte recenti, sta facendo una buona stagione trovandosi appena fuori dalla metà superiore della classifica. Fa parte di un gruppo selezionato di squadre neopromosse che hanno ottenuto almeno 15 punti nelle prime 11 partite di Serie A.

Tuttavia, il Frosinone ha ottenuto la maggior parte dei suoi successi in casa e ha fatto fatica in trasferta. La squadra ha perso le ultime tre partite consecutive, incluso un doloroso 4-3 contro il Cagliari, diventando la prima squadra nella storia della Serie A a perdere una partita nonostante fosse in vantaggio di tre gol dopo 70 minuti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Pavard.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Harroui.

Inter-Frosinone in TV anche dall’estero



Inter-Frosinone in tv con DAZN (presente anche su TimVision). Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. La telecronaca di Inter-Frosinone su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Lautaro Martínez, attaccante dell’Inter, ha segnato 12 gol in questa stagione di Serie A, diventando il primo straniero dopo Gabriel Omar Batistuta a raggiungere questa cifra nelle prime 12 partite del campionato.

Inter-Frosinone Streaming Gratis in Italiano



Inter-Frosinone streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Hakan Calhanoglu è il miglior rigorista tra i primi dieci campionati europei nella stagione 2023/24, avendo segnato quattro gol su calcio di rigore. Ha segnato tutti e otto i rigori con la maglia dell’Inter in Serie A a partire dalla stagione 2021/22. Calhanoglu è uno dei quattro giocatori che hanno segnato tutti i loro rigori (almeno otto) nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Giroud, Payet e Soler.

Sul sito della Gazzetta dello Sport, o del Corriere dello Sport o, ancora, di TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Frosinone Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata