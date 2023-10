Tapiro d’oro a Fabrizio Corona: Striscia la Notizia, questa sera su Canale 5

Questa sera, alle 20:35 andrà in onda la nuova puntata di Striscia la notizia con il servizio completo sul 9° tapiro d’oro consegnato all’ex “re dei paparazzi” Fabrizio Corona, protagonsita in questi giorni del caso scommesse: si potrà vedere come in esclusiva concede i nomi di altri tre giocatori di Serie A!

Fabrizio Corona ha rivelato in esclusiva i nomi di tre calciatori presunti colpevoli di scommesse sportive. Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

Sono i nomi dei tre giocatori presunti colpevoli di scommesse sportive rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un video in cui si sentono i calciatori discutere delle puntate mentre palleggiano.

Corona ha criticato la censura subita da Nunzia De Girolamo e ha svelato i nomi dei giocatori: El Shaarawy, Casale e Gatti. Ha anche sottolineato l’implicazione dell’attuale tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti nell’affare:

“Perché non sei andato a dare il Tapiro a Spalletti, che ha metà del centrocampo coinvolto e per rimpiazzare chi ha mandato via ha scelto El Shaarawy, un altro giocatore immischiato nello scandalo?”.

Corona ha suggerito inoltre la presenza di giocatori omosessuali nel calcio:

“Un nome l’avevo già fatto su Telegram, è un calciatore dell’Inter ma non dico altro che poi mi fate litigare… Secondo te in tutte le società di calcio non esiste un calciatore gay? Perché non lo dicono? Fanno come in Rai”.