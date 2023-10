Caso Scommesse: Chi è la fonte di Fabrizio Corona?

Il Secolo XIX ha rivelato l’identità della persona che Fabrizio Corona ha menzionato come fonte nel caso delle scommesse: si tratta dello zio di Antonio Esposito, ex giocatore dell’Inter. Durante una diretta su Rai 3, Corona ha parlato della fonte delle sue indiscrezioni, che ha confermato di essere lo zio di un ex giocatore dell’Inter che ha vinto la Champions League senza mai scendere in campo.

Secondo quanto rivelato dal Secolo XIX, la fonte sarebbe lo zio di Antonio Esposito, ex laterale dell’Inter e inserito nella lista UEFA durante l’anno del Triplete. Antonio Esposito avrebbe subito un infortunio ai legamenti che lo ha spinto a diventare procuratore.

Il Secolo XIX ha pubblicato un’intervista con Maurizio Petra, che afferma di essere la fonte di Fabrizio Corona e lo zio di Antonio Esposito. Petra ha dichiarato di aver raccontato solo fatti verificabili per aiutare suo nipote, che sarebbe a conoscenza di scommesse illecite fatte da calciatori.

Il presidente del Finale Ligure, squadra in cui gioca Esposito, ha dichiarato che il giocatore si dichiara innocente e affronterà la situazione nelle opportune sedi. Antonio Esposito, nato nel 1990, è un laterale sinistro che ha giocato nell’Inter e ha fatto parte della lista UEFA per la Champions League 2009/10, anche se non è mai sceso in campo. Dopo l’Inter, ha giocato in prestito per diverse squadre e attualmente milita nel Finale Ligure.