Caso scommesse calciatori: nuovi nomi coinvolti, prove entro il 15 novembre

Maurizio Petra, parente di Antonio Esposito e fonte di Fabrizio Corona, avrebbe consegnato alla polizia un file audio con altri nomi di calciatori coinvolti nel caso scommesse. Petra aveva inizialmente rivelato i nomi di alcuni calciatori a Corona, ma ha ritrattato quando uno di loro ha minacciato di intraprendere azioni legali.

La lista iniziale di scommettitori si è ridotta a due. Corona afferma di avere le prove e che le mostrerà entro il 15 novembre. Nel frattempo “Striscia La Notizia” ha nuovamente consegnato un Tapiro d’oro a Corona. Le parole di Fabrizio Corona:

“Io le prove le ho e le farò vedere entro il 15 novembre su una piattaforma online libera: il 30% dei calciatori è coinvolto”. E ancora: “Casale mi ha querelato. Intanto bisogna vederla sta querela, ma posso dirvi che prima di querelarmi mi ha chiamato il suo procuratore per chiedermi se avessi le prove di quello che ho detto. Lo avrebbe fatto se fosse stato certo che era tutto falso? Poi ho ricevuto altre telefonate da persone disposte a darmi tutti i soldi che volessi per non farle uscire”.