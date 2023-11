Mario Balotelli, calciatore dell’Adana Demirspor (squadra turca) ma ora infortunato e residente in Italia, è stato coinvolto in un incidente stradale a Brescia: ha distrutto la sua Audi Q8 in un incidente stradale.

Balotelli è uscito illeso dall’incidente: è stato prontamente soccorso dai servizi di emergenza e ha anche rifiutato il test dell’alcol (etilometro). La sua patente è stata revocata. In un’intervista esclusiva, Balotelli ha espresso il suo disappunto per l’attenzione mediatica dedicata all’incidente nonostante i problemi più seri presenti nel mondo.

Sul luogo dell’incidente anche il ​​fratello Enock Barwuah, che tornava dagli allenamenti con la squadra in cui milita nel campionato di Eccellenza (Rovato, Serie A), e alcuni amici che hanno portato Mario Balotelli nella sua abitazione a Brescia, a pochi metri dallo stadio Rigamonti.