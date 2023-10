Zaniolo, “esercizio abusivo scommesse”

L’ex calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato inserito nel registro degli indagati per l’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. Questo fa parte di un’indagine più ampia sul calcio scommesse, che coinvolge anche Fagioli e Tonali. Gli inquirenti hanno sequestrato i telefoni cellulari dei tre indagati, che verranno ora analizzati, in particolare saranno esaminate le chat. L’allenatore Spalletti ha commentato che è giusto cercare di aiutarli a difendersi e che la giustizia farà il suo corso, sottolineando che se hanno commesso azioni illegali, dovranno pagare per esse.

Navigazione articoli