Juventus: Fagioli indagato per scommesse su piattaforme online illegali

Juventus, Fagioli investigato per puntate su piattaforme illegali. Il centrocampista bianconero nel mirino della Procura di Torino, se venisse accertata la violazione del codice sportivo rischierebbe tre anni di squalifica.

Dopo la notte lunga di celebrazioni per i 100 anni della Juventus, il brusco risveglio. Sembra davvero non esserci pace per la Juventus. L’ennesima vicenda fuori dal campo che coinvolge il club bianconero riguarda Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero nato nel 2001 è infatti sotto indagine da parte della Procura di Torino perché avrebbe fatto puntate su piattaforme illegali, cosa vietata dall’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che se fosse dimostrata potrebbe portare da una squalifica minima a una squalifica di tre anni o più (oltre a una multa di almeno 25mila euro).

Il gioco d’azzardo non è un crimine (ma è vietato se le puntate sono fatte attraverso bookmaker non autorizzati dallo Stato italiano, ndr), ma l’articolo in questione specifica il divieto “ai membri della federazione, ai dirigenti, ai soci e ai giocatori delle società appartenenti al settore professionale di fare o accettare puntate, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti autorizzati a riceverle, che riguardino i risultati di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, FIFA e UEFA”.

L’indagine della Procura di Torino, guidata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, continua da mesi e anche la Procura della FIGC ne è a conoscenza, poiché è stata segnalata dagli avvocati del giocatore juventino il 30 agosto scorso. Ora sarà necessario accertare se Fagioli ha effettivamente fatto puntate e soprattutto su cosa, e da queste risposte potrebbe dipendere anche il suo futuro come professionista.

Il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli sarebbe già stato interrogato dalla procura federale della FIGC. È quanto si apprende da LaPresse sul caso del centrocampista indagato dalla Procura di Torino nell’ambito di un’inchiesta sulle puntate su piattaforme online illegali. La procura federale è stata quindi informata ed è già al lavoro sul caso.