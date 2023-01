INTER-VERONA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 14 gennaio 2023, l’Inter di Inzaghi ospita il Verona di Zaffaroni nell’anticipo serale del sabato in questo 18° turno di Serie A. Da una parte l’Inter che vuole agganciare la Juventus in classifica (sconfitta ieri sera a Napoli con una manita 5-1) dall’altra un Verona che, con il nuovo tecnico in panchina, ha portato a casa quattro punti nelle ultime due uscite, abbandonando l’ultimo posto in classifica.

L’Inter ha trovato il gol in tutte le ultime 12 sfide interne di campionato contro il Verona. l’ultima occasione in cui i veneti hanno tenuto la porta inviolata in casa dei nerazzurri risale al’11 marzo 1990, uno 0-0 con Giovanni Trapattoni sulla panchina lombarda. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Verona streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Verona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



In forma l’Inter, che sabato contro l’Hellas Verona può arrivare a 5 partite consecutive senza sconfitte in Serie A. L’Inter si trova in 4ª posizione con 34 punti, 10 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 17 partite. L’Inter ha guadagnato un punto nell’ultima partita di Serie A, pareggiando 2-2 in trasferta contro il Monza, portando la serie di imbattibilità a 4 gare (V3 N1 P0).

Inter (3-5-2): Onana, Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Gagliardini, Darmian; Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Stankovic, Asllani, Barella, Carboni, Correa. Indisponibili: Brozovic, Handanovic, Lukaku, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni. A disposizione in panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Gunter, Magnani, Cabal, Copola, Terracciano, Veloso, Sulemana, Verdi, Henry, Piccoli. Indisponibili: Cortinovis, Faraoni, Lasagna, Praszelik. Squalificati: nessuno. Diffidati: Henry, Hongla, Veloso.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Valeriani-Di Monte. 4° Uomo: Minelli. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Marchetti.

Il Verona non tiene la porta inviolata da 31 trasferte di Serie A: l’ultima risale infatti al 2-0 contro il Cagliari del 3 aprile 2021. Negli ultimi 25 anni, solamente il Venezia (42 tra il 1999 e il 2021) ha registrato una striscia più lunga di gare esterne consecutive senza clean sheet nella competizione.

Inter-Verona in TV al posto di Rojadirecta Canale

Inter-Verona in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), e con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Napoli-Juve sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

L’Inter è imbattuta da 22 partite di Serie A contro il Verona, grazie a 18 successi e quattro pareggi (50 reti nel parziale, 2.3 di media a match). L’ultimo successo gialloblù risale infatti al 9 febbraio 1992 (1-0 firmato da Ezio Rossi).

Inter-Verona Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Verona streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti) Live invece di Rojadirecta in italiano.

L’Inter ha dato il meglio di fronte al proprio pubblico in questa stagione, con 7 vittorie e 1 sconfitta in 8 partite Serie A. L’Inter ha una striscia di 4 successi interni iniziata nell’ottobre 2022 contro la Salernitana.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inter-Verona Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Verona Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’Hellas Verona cercherà la prima vittoria in trasferta in questo campionato, avendo finora ottenuto 5 sconfitte e 3 pareggi. L’Hellas Verona tenterà di porre fine an una striscia di 9 gare esterne senza successi (V0 N4 P5). Non vince in trasferta dall’aprile 2022 contro il Cagliari.