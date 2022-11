UDINESE LECCE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online con PC Tablet e Cellulare

Dove vedere Diretta Udinese-Lecce Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. L’Udinese di Andrea Sottil ospita il Lecce di Marco Baroni nell’anticipo del venerdì della 13a giornata di Serie A. I friulani sono ottavi in classifica con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mentre i salentini occupano la 17esima posizione a quota 6, con un cammino di una vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte. Fischio d’inizio oggi 4 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Chi vincerà? Di seguito dove vedere streaming Udinese-Lecce gratis, diretta tv, formazioni della partita.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Becao, Lovric, Masina.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Udinese-Lecce in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Udinese-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il ticket Sport.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Udinese-Lecce Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.