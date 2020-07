UDINESE LECCE Streaming info ROJADIRECTA Gratis su Smartphone, dove vederla: Sky Live o TV DAZN?

Dove vedere Diretta Udinese Lecce Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 37a giornata. Alle ore 19:30 italiane di mercoledì 29 luglio 2020, si gioca Udinese Lecce ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di SkyGo. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo importante match di Serie A.

Si gioca al Friuli una sfida a grandissima intensità, quella tra Udinese Lecce, che potrebbe regalare ai salentini le ultime speranze di salvezza o condannarli definitivamente all’immediato ritorno in cadetteria dopo una sola stagione nella massima serie. I padroni di casa, invece, hanno ottenuto la certezza di giocare in Serie A anche il prossimo anno dopo aver espugnato Cagliari, 0-1 il finale, nel match giocato nello scorso turno di campionato, grazie al gol messo a segno da Okaka.

Udinese Lecce ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

Finito un digiuno durato ben 7 partite, l’Udinese cerca ora la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo il prestigioso successo per 2-1 ai danni della Juventus; nelle ultime 6 gare in trasferta, sono ben 5 le sconfitte subite dal Lecce, con l’unico pareggio a reti bianche di Cagliari.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (https://skygo.

sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani.

Altre forme per vedere Udinese Lecce ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Udinese Lecce potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.