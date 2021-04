BENEVENTO PARMA dove vederla Streaming TV: Sky o DAZN? Orario e Canale Diretta

Dove vedere Diretta Benevento Parma Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 15:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Benevento Parma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Benevento Parma Streaming, presentazione match.

Benevento-Parma, sfida valida per la 29a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Vigorito di Benevento sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Filippo Inzaghi affronta quella di Roberto D’Aversa. É terminato 0-0 l’unico precedente tra Benevento e Parma considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, disputato nel match d’andata di questo campionato. Dopo una striscia di 11 match senza alcun successo in campionato (5N, 6P), il Benevento ha vinto la gara più recente contro la Juventus – solo due volte ha registrato due successi di fila in Serie A: nel dicembre 2020 e nel gennaio 2018.

Il Benevento ha segnato il 50% (14/28) dei suoi gol in questa Serie A su calcio piazzato, percentuale record nel torneo in corso. Il Parma è la squadra che nel 2021 ha perso più punti da situazione di vantaggio (14) nei cinque maggiori campionati europei.

Gianluca Caprari, autore di cinque gol e quattro assist in questo campionato, potrebbe diventare il primo giocatore del Benevento a partecipare ad almeno 10 reti in una singola stagione di Serie A.

Benevento Parma Formazioni

Inzaghi conferma Gaich davanti, mentre Caprari dovrebbe essere preferito a Lapadula. Rientra Glik dietro. Nel Parma Gagliolo a sinistra, Kucka mezz’ala, mentre Gervinho è recuperato e dovrebbe iniziare nel tridente con Pellé e Mihaila. Ko Karamoh invece.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Improta; Lapadula; Gaich. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Volta.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Mihaila, Pellè, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: Pezzella. Indisponibili: Conti, Cornelius, Iacoponi, Inglese, Nicolussi Caviglia, Valenti, Karamoh.

La prossima sarà la 100esima presenza di Luigi Sepe con il Parma in Serie A. Dal suo arrivo nella squadra emiliana (nel 2018/19), il classe ’91 è il portiere che ha effettuato più parate nel massimo campionato (365).