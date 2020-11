TORINO SAMPDORIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla in Video Diretta LIVE TV con Android e Apple

Dove vedere Torino Sampdoria Streaming Live Gratis Link senza Rojadirecta. La nona giornata di Serie A si chiude quest’oggi con due posticipi del lunedì: il primo di questi è Torino Sampdoria delle ore 18:30. Chi vincerà la sfida tattica tra Marco Giampaolo e Claudio Ranieri? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

I granata sono reduci dal ko del Meazza contro l’Inter, arrivato, come troppo spesso accade in questo primo scorcio di stagione, in situazione di vantaggio. Il Toro, infatti, era passato avanti per 2-0 prima di sciogliersi come neve al sole e subire la rimonta in pochi minuti. La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta contro il Torino in Serie A, ma ha ottenuto due successi esterni consecutivi contro i granata solamente una volta nel massimo campionato: tra il 1959 e il 1960.

Torino Sampdoria in Diretta TV.

Torino Sampdoria viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro.

Giampaolo e Ranieri si affrontano dopo una settimana che li ha visti impegnati anche in Coppa Italia, con risultati opposti: passaggio del turno per i granata contro l’Entella, blucerchiati eliminati nel derby con il Genoa. In classifica il Toro deve cercare di uscire dalla zona rossa (terz’ultimo con 5 punti), galleggia a quota 10 punti la Samp.

Torino Sampdoria Streaming alternativa a Rojadirecta.

Torino Sampdoria sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

nowtv.it).

Giampaolo con il dubbio Belotti, vero trascinatore della squadra con già sei goal all’attivo: accanto al centravanti della nazionale agirà il ritrovato Zaza. Occhi puntati sul solito Quagliarella in casa Samp: l’esperto attaccante è il capocannoniere della squadra con quattro centri.

Le probabili formazioni di Torino Sampdoria:

Belotti ha un fastidio al ginocchio, ma dovrebbe stringere i denti e partire dall’inizio. Al suo fianco più Zaza di Bonazzoli. Verdi ha un fastidio muscolare e sarà da valutare. Singo a destra, Ansaldi in vantaggio su Rodriguez a sinistra.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Giampaolo.

Tonelli e Augello dall’inizio. Per la fascia sinistra ballottaggio Jankto-Damsgaard. Quagliarella ha recuperato da un leggero affaticamento muscolare e al suo fianco potrebbe essere confermato Verre dopo il gioiello di Coppa Italia.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Daamsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri.

