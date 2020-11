GENOA PARMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Genoa Parma Streaming Live senza Rojadirecta Gratis Link. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 30 novembre 2020, si gioca Genoa Parma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Genoa Parma Streaming, prestanzione match.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Il Genoa terz’ultimo in classifica con 5 punti, due soli dei quali raccolti nelle ultime 7 partite di campionato, ospita il Parma, avanti di una sola lunghezza in graduatoria, nel Monday Night della nona giornata di Serie A.

Genoa Parma in Diretta TV.

Genoa Parma viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

I liguri di Rolando Maran sono al penultimo posto della classifica con cinque punti, mentre gli emiliani di Genoa-Parma occupano la quart’ultima posizione con sei punti conquistati.

Genoa Parma Streaming alternativa a Rojadirecta.

Genoa Parma La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Goran Pandev ha segnato tre gol e fornito due assist contro il Parma in Serie A, ma nessuna di queste partecipazioni è arrivata nelle sei sfide più recenti, di cui le ultime tre sono state con la maglia del Genoa.

Le probabili formazioni di Genoa Parma:

Squalificato Perin, tocca a Marchetti.

Zapata torna al centro della difesa. Recuperati Rovella e Pjaca, che insidia Pandev in attacco per affiancare Scamacca.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. All. Maran.

A disposizione: Paleari, Zima, Masiello, Czyborra, Behrami, Radovanovic, Rovella, Zajc, Parigini, Pandev, Destro, Pjaca. Indisponibili e squalificati: Criscito, Perin, Cassata, Biraschi, Zappacosta, Melegoni.

Hernani ko verrà sostituito in mezzo al campo da Cyprien. In difesa Liverani dovrebbe passare a 4 a causa dell’infortunio di Pezzella con Iacoponi sull’out di destra. In avanti Gervinho e Inglese, con Brunetta in supporto.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Brunetta, Inglese, Gervinho. All. Liverani.

In panchina: Colombi, Ricci, Valenti, Camara, Laurini, Busi, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Grassi, Hernani, Cornelius, Karamoh. Indisponibili e squalificati: Cyprien, Giu. Pezzella, Sohm, Mihaila.

Alternative per vedere Genoa Parma in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Genoa Parma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.