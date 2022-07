ROMA-NIZZA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online Amichevole Estate: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Roma-Nizza Streaming senza Rojadirecta. La Roma sarà impegnata questa sera contro il Nizza, nella quarta e ultima amichevole del ritiro portoghese ad Albufeira voluto anche quest’anno dallo Special One. Roma-Nizza si giocherà oggi sabato 23 luglio 2022 presso l’impianto dell’Estadio Municipal di Albufeira in Portogallo. Fischio d’inizio previsto alle ore 20:00 italiane. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Nizza streaming gratis e diretta video tv.

Roma-Nizza Streaming probabili formazioni



Tutto pronto per il debutto dell’ex Juventus Paulo Dybala: l’ultima apparizione risale alla Finalissima del 30 giugno). Infatti il tecnico Mourinho è intenzionato a far esordire Dybala già questa sera la fine della settimana.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho.

Roma-Nizza al posto di Rojadirecta TV?



Roma-Nizza in tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Roma-Nizza Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Roma-Nizza streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Rojadirecta Roma-Nizza Streaming, alternativa?

Roma-Nizza non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Me, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.